Трамп заявил, что хочет вывести США из конфликта на Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вывести свою страну из военного конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции в Белом доме, его слова приводит FOX 5 Atlanta.

По словам Трампа, украинский кризис возник из-за его предшественника Джо Байдена. Он отметил, что новая администрация Белого дома работает над выходом США из этого конфликта.

"Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее", – заявил Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг Украины. Он добавил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от итогов переговоров спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Уиткофф посетит Россию с официальным визитом в среду, 6 августа. Он планирует провести ряд встреч с российским руководством. Однако СМИ не уточняют, запланирована ли встреча спецпосланника с Владимиром Путиным.

При этом изначально визит Уиткоффа в Москву должен был состояться 2 августа. Позже Трамп анонсировал его на 6 или 7 августа.