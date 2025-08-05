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05 августа, 23:28

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Reuters: Уиткофф прибудет в Москву 6 августа

Уиткофф прибудет в Москву 6 августа – СМИ

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, 6 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Уиткофф планирует провести встречи с российским правительством. Однако на данный момент неизвестно запланирована ли встреча с Владимиром Путиным.

До этого визит спецпосланника в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп. По его словам, Уиткофф должен прибыть в Москву 6 или 7 августа. При этом изначально визит планировался на 2 августа.

Новости мира: Трамп объявил о прилете Уиткоффа в Россию к концу недели

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