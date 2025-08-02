Сенатор США Грэм призвал РФ "не шутить" с Трампом

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Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что России не следует "шутить" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X, комментируя решение Трампа о переброске атомных подводных лодок США.

"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не (экс-президент США Барак. – Прим. ред.) Обама, он не (экс-президент США Джо. – Прим. ред.) Байден, и с ним не стоит шутить. Вы переоцениваете свои силы", – утверждает Грэм.

Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" на фоне высказываний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев, комментируя угрозы со стороны президента США, призвал его не забывать, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. Так он отреагировал на сокращение Трампом своего срока урегулирования конфликта на Украине.

В ответ на это американский лидер заявил, что зампред Совбеза России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию". Он посоветовал ему "следить за своими словами".