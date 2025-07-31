Трамп заявил, что Медведев заходит "на очень опасную территорию"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев своими комментариями заходит "на очень опасную территорию".

Ранее Медведев призвал американского лидера не забывать, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. Таким образом политик прокомментировал угрозы Трампа в отношении России и ее торговых партнеров посредством сокращения срока урегулирования украинского конфликта.

Как отметил Медведев, президент США постоянно играет с Россией, ставя ей ультиматумы то в 50, то в 10 дней.

В ответ глава Белого дома заявил, что его не волнует, как Индия, которой он ранее также угрожал пошлинами из-за покупки у России нефти, решит поступать дальше. По его словам, у США мало деловых отношений с обеими странами.

"Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В середине июля президент США пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин, в случае если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта. Он выразил недовольство позицией российских властей, но понадеялся, что новые санкции ему применять не придется.

Однако спустя две недели Трамп заявил о намерении сократить данный срок до 10–12 дней. Проведя переговоры с премьером Британии Киром Стармером, лидер США пришел к выводу, что проявил щедрость по отношению к России, дав ей 50 дней.