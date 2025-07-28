Сенатор Климов: новый ультиматум Трампа России нацелен на его имидж

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Заявление американского лидера Дональда Трампа о сокращении срока урегулирования конфликта на Украине, который он предоставил России, направлено на поддержание его имиджа. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину", – рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

По мнению сенатора, президент США изменил свою риторику, чтобы разрушить эти слухи. Более того, Климов отметил, что Трамп мог бы дать и 48 часов на решение конфликта, и это не изменило бы сути его действий.

О намерении касательно сокращения срока для мирного урегулирования украинского конфликта до 10–12 дней глава Белого дома объявил 28 июля. Соответствующее решение он принял по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых отметил, что проявил щедрость, дав России 50 дней.

В рамках прошлого заявления Трамп обещал ввести импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров. Он указал на недовольство позицией России, однако выразил надежду, что до применения новых санкций дело "вообще не дойдет".