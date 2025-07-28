Российский рынок акций ускорил снижение из-за заявлений Трампа

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский рынок акций в ходе торговой сессии Московской биржи упал более чем на 1%. Динамика была зафиксирована после заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении сроков для достижения договоренностей между РФ и США по Украине, передает ТАСС.

По состоянию на 14:58 по московскому времени индекс торговой площадки демонстрировал снижение на 0,45%, достигнув отметки 2 760 пунктов. Индекс РТС в это же время находился на уровне 1 092,93 пункта, показывая аналогичные цифры снижения.

При этом курс юаня к рублю вырос на 5,5 копейки, достигнув отметки 11,115 рубля.

К 15:58 индекс Мосбиржи продолжил снижение, достигнув отметки 2 743,57 пункта, что соответствует снижению на 1,04%. Индекс РТС также упал на 1,04%, до 1 086,43 пункта. В то же время курс юаня продолжил рост и достиг уровня в 11,207 рубля, увеличившись на 14,7 копейки.

Ранее американский лидер заявил о намерении сократить срок для мирного урегулирования украинского конфликта с 50 до 10–12 дней после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Белого дома подчеркнул, что проявил щедрость, дав 50 дней, но прогресса нет.

Кроме того, Трамп предупреждал, что Штаты введут импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров в случае, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Тогда же он выразил недовольство позицией России.