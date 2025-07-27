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Россия предпочитает политико-дипломатические методы для урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он напомнил, что спецоперация началась, когда такие подходы были отвергнуты Киевом и Западом, и в настоящее время она продолжается из-за невозможности вернуться к ним.

"Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", – сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были в реальной повестке Запада. Она пояснила, что если бы западные страны хотели мира, то прекратили бы поставки вооружений, спонсирование терроризма и экстремистскую идеологию киевского режима.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что конфликт на Украине можно урегулировать только при достижении соглашения между Россией и США и встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что договоренности должны охватывать не только Украину, но и вопросы цен на энергоносители, доступа к российским рынкам, экономических санкций и контроля над вооружениями.