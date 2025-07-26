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Мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были в реальной повестке Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружения, наверное, они бы перестали спонсировать террористические акты, наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию", – подчеркнула дипломат.

По ее словам, на Западе все чаще используют прямое агрессивное запугивание, в первую очередь своего населения.

Нет никаких предпосылок говорить о том, что Запад и НАТО хотели бы реально снизить напряженность. Все свидетельствует об обратном, считает Захарова.

"Вопреки тому, о чем говорит Россия и вопреки тем действиям, которые Россия же предпринимает, и тем шагам, которые она совершает. Где-то просто проявляя добрую волю, где-то демонстрируя свое истинное стремление к настоящему миру", – сказала она.

Захарова также добавила, что на Украине нет даже квазиборьбы с коррупцией и никакой подобный процесс "не происходил и не происходит".

Ранее дипломат подчеркнула, что Россия имеет право применять оружие против государств, которые помогают Украине. В случае дальнейшей эскалации конфликта страна будет отвечать решительно и зеркально.

При этом, по мнению посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева, западные государства расценивают Румынию в качестве плацдарма для вмешательства в украинский конфликт. Запад пытается изменить его ход "за счет повышения градуса эскалации", считает дипломат.

Он также добавил, что на территории Румынии находятся элементы системы ПРО США. Кроме того, увеличивается число военных баз, а также контингент НАТО.