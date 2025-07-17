Захарова: РФ имеет право применять оружие против помогающих Украине стран

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РФ имеет право применять оружие против государств, которые помогают Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России, в случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", – приводит слова дипломата ТАСС.

Представитель МИД РФ добавила, что при содействии ФРГ под производством на Украине дальнобойных систем могут быть скрыты планы локализации сборки немецких дальнобойных ракет Taurus на предприятиях украинского ВПК. Захарова подчеркнула, что в случае использования ВСУ подобных ракет военнослужащие Германии окажутся вовлечены в проведение боевых операций против России.

Дипломат также заметила, что, несмотря на все попытки Запада замаскировать подобные планы, Россия сможет быстро определить, где и как производились системы, которые использовались против РФ.

"А о последствиях мы уже предупреждали", – заключила Захарова.

Ранее СМИ сообщали, что Германия собиралась направить Украине 9,2 миллиарда евро. Позже кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца подсчитал, что Киеву передали только 8,3 миллиарда евро. Журналисты уточнили, что около 900 миллионов евро еще нужно найти за пределами федерального бюджета. В противном случае власти должны будут возместить эти траты за счет средств немецких налогоплательщиков.

Мерц также заявлял, что Германия не станет стороной конфликта, даже несмотря на поставки оружия Украине. Он рассказал, что уже обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским возможность обучения военных ВСУ обращению с крылатыми ракетами Taurus. Однако этот вопрос еще не решен.

