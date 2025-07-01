Мерц заявил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине

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Германия не станет стороной конфликта, даже несмотря на поставки оружия Украине, заявил Канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить (военный конфликт. – Прим. ред.)", – заявил он в интервью телеканалу ARD.

Мерц добавил, что уже обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским возможность обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с крылатыми ракетами Taurus. Но этот вопрос еще не решен.

"Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в Германии. – Прим. ред.) коалиции", – заявил он, добавив, что "это было и остается вариантом".

Ранее СМИ писали, что Германия планировала выделить Украине 9,2 миллиарда евро, но в итоге кабинет Мерца насчитал лишь 8,3 миллиарда евро. По данным журналистов, около 900 миллионов евро предстоит найти либо за пределами федерального бюджета, либо компенсировать за счет средств немецких налогоплательщиков. В ином случае Киев получит меньше того, что пообещал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

