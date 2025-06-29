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Манифестация против поставок вооружений Украине и за прекращение конфликта прошла во французской столице, Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатором акции стал основатель партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который и возглавил колонну. Несколько сотен участников демонстрации собрались напротив Лувра, на площади Пале-Рояль. Затем они прошли через весь центр города.

На их плакатах были лозунги против лидера Франции Эммануэля Макрона, Евросоюза, НАТО, а также поставок танков и БПЛА Киеву. В частности, демонстранты призывали Париж выйти из НАТО.



Некоторые из участников акции вместе с флагом Франции держали российский триколор. В конце Филиппо разорвал символику Альянса.

Затягивание военных действий при помощи поставок вооружений Украине чревато для Европы дестабилизацией обстановки, уточнял ранее министр обороны России Андрей Белоусов. В это же время Украина, понимая свое поражение, при поддержке европейских союзников делает ставку на террористические акты против мирных жителей, добавлял он.

