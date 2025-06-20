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20 июня, 19:00

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Путин: использование Киевом "грязной бомбы" против РФ стало бы колоссальной ошибкой

Использование Киевом "грязной бомбы" против РФ стало бы колоссальной ошибкой – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Использование Украиной "грязной бомбы" против РФ было бы колоссальной и последней ошибкой. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тем не менее президент отметил, что на данный момент у российской стороны нет подтверждений желания Украины нанести удар по территории РФ с применением подобного оружия.

"Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", – подчеркнул глава государства.

Он также указал, что Москва всегда реагирует на угрозы зеркально. Это, напомнил Путин, прописано в ядерной доктрине страны. Президент подчеркнул, что если Украина все же сбросит "грязную бомбу" на Россию, ответ Москвы будет очень жестким и катастрофическим для "неонацистского режима".

"Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", – заключил российский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что Киев якобы пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие. Журналисты утверждали, что у Украины есть необходимые материалы и знания, поэтому страна может создать первую бомбу в короткие сроки.

Однако советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия. Он назвал эти сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.

Несмотря на это, уже тогда Путин указывал, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. По его словам, украинцы сейчас не могут создать такое оружие, но если они попробуют сделать "грязную бомбу", то Россия даст "абсолютно адекватный угрозам" ответ.

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