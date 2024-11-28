Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия

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Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие, заявил Владимир Путин.

"Если официально кто-то будет что-то передавать, то тогда это значит будет нарушение всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения", – рассказал российский лидер в ответ на слухи, что США и Европа якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

Москва будет следить за каждым шагом Киева, но подобные заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают, добавил Путин.

"Они не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом", – уверен президент.

В настоящее время украинцы не могут создать ядерное оружие, но если Украина попробует сделать так называемую "грязную бомбу", то ответ РФ на это будет "абсолютно адекватный угрозам", подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие. По мнению западных союзников Киева, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от попыток предоставить Украине ядерное оружие, призывая его не забывать про обновленную ядерную доктрину России. Однако в Белом доме опровергли подобные слухи, сказав, что не собираются передавать Киеву такое вооружение.

