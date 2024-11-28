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США не собираются передавать Украине ядерное оружие. Об этом сообщили в Белом доме в беседе с изданием Newsweek, которое попросило прокомментировать соответствующие заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие. По мнению западных союзников, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

В связи с этим на Западе предполагают сделать ставку на "сдерживание как вероятную гарантию безопасности". По замыслу западных союзников, на Украине будут размещены "арсеналы обычных вооружений", а также некоторые указывают на необходимость возвращения изъятого после распада СССР ядерного оружия.

Медведев предостерег Запад от попыток предоставить Украине ядерное оружие, призывая не забывать про недавно обновленную ядерную доктрину России. Он также выразил уверенность в том, что в Киеве уже "сидят на чемоданах" и ждут напряженного развития событий на Украине.

