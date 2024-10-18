Медведев заявил, что Киев пытается создать "грязную бомбу"

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Киев пытается создать "грязную бомбу", имея все возможности для этого, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Для этого у него есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен", – отметил он.

Также политик считает важным принять во внимание тот факт, что экс-президент и кандидат на место главы США Дональд Трамп назвал ответственным за начало конфликта на Украине президента Владимира Зеленского.

"Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет", – подытожил Медведев.

Ранее в Минобороны РФ также отмечали, что на Украине есть все условия для создания "грязной бомбы". По словам начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, поставки компонентов проходят через Польшу и Румынию. Однако использовать так называемую грязную бомбу могут под другим флагом, предупредил он.

Между тем замсекретаря Совбеза Юрий Коков заявил, что Украина и Запад хотели взорвать "грязную бомбу" и обвинить Россию в терроризме.