Кириллов: на Украине есть компоненты для создания "грязной бомбы"

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На украинской территории есть компоненты, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы", рассказал начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов в рамках брифинга.

"Продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", – уточнил он.

По его словам, поставки проходят через Польшу и Румынию. Кириллов обратил внимание, что занимается этим вопросом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Однако использовать так называемую грязную бомбу могут под другим флагом, предупредил он.

Ранее экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач рассказал о проверке по поводу создания спецслужбами Украины "грязной бомбы". По его информации, она может быть связана с неким Андреем Бургомистренко, который долгое время руководил предприятием "Радон".

До этого замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что Украина и Запад хотели взорвать "грязную бомбу" и обвинить РФ в терроризме.

