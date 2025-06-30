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В Германии исчез почти миллиард евро, который предназначался для помощи Украине, сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию Bild.

По данным журналистов, Берлин обещал выделить Киеву 9,2 миллиарда евро в 2025 году, но в итоге кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца насчитал лишь 8,3 миллиарда.

По информации СМИ, министерство обороны Германии попробует найти еще 900 миллионов за пределами федерального бюджета. В ином случае дефицит придется компенсировать за счет средств немецких налогоплательщиков. Либо Украина получит меньше того, что пообещал ей глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.



Ранее министр обороны России Андрей Белоусов предупреждал, что затягивание военных действий при помощи поставок вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки. При этом Украина понимает неотвратимость своего поражения, поэтому организует террористические акты.

По словам Белоусова, Киев при поддержке союзников атакует гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население России. В это же время Москвы неоднократно выражала и продолжает выражать свою готовность к урегулированию конфликта.

