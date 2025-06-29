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Россия открыта к справедливому урегулированию украинского конфликта, однако она не готова к жульническим подходам, к которым подталкивает Европа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

По мнению Москвы, для решения конфликта нужно прекратить процесс законодательного истребления всего русского на украинской территории, указал министр и напомнил, что все права русских и русскоязычных жителей Украины гарантированы конституцией этой страны.

Лавров отметил, что германских и современных украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить.

"Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские. Вот такие параллели я бы господину (канцлеру ФРГ Фридриху. – Прим. ред.) Мерцу посоветовал все-таки для себя уяснить", – цитирует его ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что без прояснения этой серьезной темы "с Европой дальше говорить бессмысленно". Он также поблагодарил Киргизию за позицию по урегулированию на Украине.

Ранее киргизский президент Садыр Жапаров заявил, что страна не собирается отказываться от партнерства с Россией, несмотря на требования западных стран. Он уточнил, что с начала украинского конфликта многие государства Запада продолжают осуждать российскую сторону.