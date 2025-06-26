Медведев процитировал слова Путина в обсуждении буферной зоны с Украиной

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал слова Владимира Путина в рамках обсуждения буферной зоны на границе с Украиной. Об этом сообщает News.ru.

По словам политика, сегодня "она (зона. – Прим. ред.) буферная, а завтра уже не буферная".

"Как недавно точно сказал глава нашего государства: "Где ступила нога российского солдата – уже наша земля". И мы из этого будем исходить в своей партийной работе", – подчеркнул Медведев в ходе заседания генсовета "Единой России".

Путин напомнил о старинном правиле в ходе пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства также подчеркнул, что считает русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина – наша, заключил он.

О создании буферной зоны вдоль границы России и Украины также ранее говорил президент. Как обратил внимание Путин, украинская армия и иностранные наемники применяют против мирного населения РФ террористические методы. При этом обычно противник выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.