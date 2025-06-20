Путин: там, где ступает нога русского солдата, то наше

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Владимир Путин напомнил о старинном правиле, которое гласит: "Там, где ступает нога русского солдата, – то наше".

"Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина – наша", – сказал глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как напомнил президент, российская сторона предлагала на каждом этапе конфликта с Украиной остановиться и прийти к договоренностям, предупреждая о том, что при развитии военных действий ситуация будет усугубляться.

"Основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина – это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство", – подчеркнул Путин и добавил, что Киеву стоит вернуться в основополагающим ценностям, на основе которых страна получила суверенитет.

При этом Соединенные Штаты прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине, что также является действиями с позиции силы, подчеркнул российский лидер.

"Российская армия наступает по всем направлениям на всей линии боевого соприкосновения каждый день", – резюмировал президент.

Ранее Путин отметил, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий. Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о необходимости нерасширения НАТО на восток, однако произошло уже шесть волн расширения. Путин указал на полное игнорирование призывов российской стороны по этому поводу.

При этом глава государства указывал, что Москва стремится к справедливому урегулированию украинского конфликта. Однако в случае отказа от мирных переговоров Киев ждет неизбежная капитуляция, предупреждал, в свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украинский политолог Руслан Бортник до этого также подчеркивал, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не сдастся. По его мнению, такое решение может принять именно Киев.