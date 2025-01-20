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Конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не сдастся. Причем, скорее всего, это решение примет Киев, считает украинский политолог Руслан Бортник, пишет "Газета.ру" со ссылкой на видеоблог эксперта.

По его мнению, украинская сторона выдвигает слишком завышенные требования для достижения мирного договора. Россия же, в свою очередь, откажется их принимать, заявил он.

В США между тем осознают, что РФ по результатам предполагаемого мирного разрешения конфликта на Украине сохранит все освобожденные в рамках спецоперации территории. По информации журналистов, к такому сценарию готовятся как в администрации уходящего президента США Джо Байдена, так и в команде следующего лидера страны Дональда Трампа.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что главным условием для заключения хорошей сделки является желание Украины закончить конфликт с Россией.

