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Американские чиновники осознают, что Россия по результатам предполагаемого мирного разрешения конфликта на Украине сохранит все освобожденные в рамках спецоперации территории. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации журналистов, к такому сценарию готовятся как в администрации уходящего президента США Джо Байдена, так и в команде следующего лидера страны Дональда Трампа.

Кроме того, большая часть чиновников США ожидает, что российская сторона "сохранит свои войска на 20% Украины".

В Белом доме заявляли ранее, что украинский президент Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров с Россией с позиции силы. Американская сторона желает скорейшего окончания конфликта, однако не собирается навязывать переговоры Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что главным условием для заключения хорошей сделки является желание Украины закончить конфликт с Россией. В противном случае, по его словам, Москва может якобы получить передышку и снова атаковать.