Экс-аналитик ЦРУ назвал условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказывать финансовую помощь Киеву, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он (Зеленский. – Прим. ред.) будет готов разговаривать с русскими", — сказал Джонсон.

Эксперт отметил, что Трамп и его команда должны понять реальность, что Россия в любом случае закончит конфликт на своих условиях и может себе позволить не спешить с переговорами.

Ранее сообщалось, что в США хотят, чтобы Зеленский сел за стол переговоров с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, Штаты помогли Украине "преуспеть на поле боя", чтобы в случае урегулирования путем переговоров у Зеленского был рычаг давления.

Кирби добавил, что американская сторона желает скорейшего окончания конфликта на Украине.