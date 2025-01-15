Белый дом: Зеленский должен сесть за стол переговоров с позиции силы

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Вашингтон считает, что украинский президент Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров с РФ с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы буквально сдвинули горы и были во главе мира, чтобы помочь Украине преуспеть на поле боя, чтобы в случае урегулирования путем переговоров у него был рычаг давления", – цитирует представителя Белого дома ТАСС.

Кирби добавил, что американская сторона желает скорейшего окончания конфликта на Украине, однако не собирается навязывать переговоры Киеву и украинскому народу.

Ранее Кирби сообщал, что действующий лидер США Джо Байден во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы Киев мог участвовать в переговорах с позиции силы.

По мнению Пита Хегсета, которого Трамп выдвинул на должность главы Пентагона, новый президент США попытается урегулировать украинский конфликт на выгодных для Киева условиях. Хегсет подчеркнул, что американская сторона хотела бы видеть завершение конфликта "настолько выгодным для украинцев, насколько возможно".