Фото: kremlin.ru

Украина может перестать существовать как государство уже в 2025 году, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Его интервью опубликовано на сайте "Комсомольской правды".

По его словам, особое беспокойство вызывает тот факт, что "насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия" ведут к уничтожению украинских городов, которые ранее процветали. Патрушев уточнил, что имеет в виду Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск.

Ранее западные СМИ сообщили, что Украина решила отказаться от планов на возвращение территорий на неопределенный срок. По данным журналистов, российская сторона продолжает вести наступление на различных направлениях фронта. На этом фоне украинские боевики оказываются вынуждены уступать.

Тот факт, что в обозримом будущем Украина вряд ли сможет вернуть территории, вошедшие в состав России по итогам референдумов, признал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако он не дал однозначного ответа на вопрос о необходимости территориальных уступок в рамках будущих переговоров.

