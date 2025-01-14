CNN: Киев отказался от планов на возвращение территорий на неопределенный срок

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Украина решила отказаться от планов на возвращение территорий на неопределенный срок, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на CNN.

По данным журналистов, российская сторона продолжает вести наступление на различных направлениях фронта. На этом фоне военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказываются вынуждены уступать.

Ранее тот факт, что в обозримом будущем Киев вряд ли сможет вернуть территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, признал госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако он не дал однозначного ответа на вопрос о необходимости территориальных уступок Киева в рамках будущих переговоров.

При этом в 2025 году Украина планирует получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией, заявил ранее глава государства Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев делает для этого все возможное. По словам политика, украинской стороне очень важен мир, однако сперва необходимо "установить серьезные гарантии безопасности для Украины и Европы".

