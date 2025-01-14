Зеленский и Макрон обсудили вовлечение других стран в размещение войск на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого они обсудили инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.

"Мы также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками в деле достижения мира и разработки эффективных гарантий безопасности", – написал Зеленский в соцсети X.

Глава Украины выразил благодарность Макрону за неизменную поддержку Киева в текущем конфликте.

По информации СМИ, Макрон продвигает инициативу, по которой Европа отправит своих военных на Украину после стабилизации фронта. Согласно планам французского президента, необходимо направить на Украину в 2025 году до 100 тысяч военных.

Тем не менее многие западные страны выступили против этой идеи. Среди них, в частности, Польша и Германия. В свою очередь, США "открестились" от отправки американских военнослужащих, переложив обязанность на европейских союзников Киева.

Между тем бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон призвали местные власти отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта. По их мнению, безопасность Украины должна поддерживаться силами НАТО или странами, которые "могут рассматриваться как надежные партнеры".