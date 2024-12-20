WP: Евросоюз отказался вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

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Страны Евросоюза обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, однако не под флагом НАТО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Подобный вопрос обсуждался в Брюсселе, где генсек Североатлантического альянса Марк Рютте принимал европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского. Тем не менее обсуждение данного плана находится пока на ранней стадии.

Главы европейских стран верят, что формирование военной силы на Украине позволит поддерживать режим прекращения огня и будет "сдерживающим фактором для России". Однако такие силы не могут собраться под флагом НАТО, так как это потребовало бы консенсуса среди членов Альянса. Кроме того, подобный шаг рассматривается как нежелательный для России.

По данным газеты, идея продвигается французским президентом Эммануэлем Макроном. Она уже вызвала интерес у Великобритании, а также стран Прибалтики и Скандинавии. Тем не менее пока остается неясным, какие страны смогут отправить своих военных и в каком количестве.

Авторы статьи отмечают, что избранный президент США Дональд Трамп узнал об этом плане, когда встречался в Париже с Макроном и Зеленским. Республиканец выразил заинтересованность в такой идее, однако вряд ли она сможет найти поддержку у будущей администрации США.

Для европейских лидеров же отправка военных будет одним из вариантов предоставления гарантий безопасности Киеву, пока вопрос о членстве Украины в НАТО остается нерешенным, резюмируется в статье.

Ранее зарубежные СМИ уже писали о том, что лидеры европейских стран обсуждают отправку военнослужащих на Украину, если прекратится огонь или будет заключен мир. Воинский контингент может составить до 100 тысяч военных. Его основу могут сформировать 5–7 стран, в том числе Великобритания, Италия, Польша, Франция и Германия.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с Макроном заявлял, что польские войска не зайдут на Украину даже после режима прекращения огня. Он рассказал, что сейчас Польша среди других европейских стран тратит больше всего расходов на поддержку Украины.