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Лидеры европейских стран обсуждают отправку военнослужащих на Украину, если прекратится огонь или будет заключен мир. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Reuters.

По данным издания, воинский контингент может составить до 100 тысяч военных. Его основу могут сформировать 5–7 стран, в том числе Великобритания, Италия, Польша, Франция и Германия.

Официальные лица и аналитики отмечают, что точное количество личного состава станет известно, исходя из характера миссии. Согласно предположениям экспертов, численность войск может составить от 40 до 100 тысяч военнослужащих.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien пожаловался, что Киев получает помощь Запада спустя полгода – год.

"Между моментом, когда страна говорит "я передам", и моментом, когда эта помощь приходит, проходит шесть месяцев или год. Бывает, что это оружие старое или в плохом состоянии", – передает его слова радио КП.

Украинский лидер добавил, что среди военнослужащих Вооруженных сил украины (ВСУ) наблюдается "большая усталость".

Ранее СМИ писали, что избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить на украинской территории европейских военных для контроля режима прекращения огня после того, как такое соглашение будет достигнуто.

По его мнению, главную роль в обеспечении безопасности Украины должна взять на себя Европа.

Более того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину. Она считает, что немецкие солдаты могут быть задействованы для обеспечения мира в случае прекращения огня.