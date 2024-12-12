WSJ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину для мониторинга прекращения огня

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Избранный президент США Дональд Трамп предлагает разместить на Украине европейских военных, для контроля режима соблюдения прекращения огня после того, как такое соглашение будет достигнуто. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, на встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп высказался за создание "сильной, вооруженной Украины", однако выступил против ее вступления в НАТО.

Избранный президент США считает, что главную роль в обеспечении безопасности Украины должна взять на себя Европа, в то время как США могут оказать поддержку этому процессу, но без отправки своих войск.

Трамп на встрече в Париже также предлагал Европе "оказать давление на Китай", чтобы тот повлиял на Россию с целью завершения конфликта. По его мнению, введение пошлин на китайские товары может быть использовано в качестве "инструмента переговоров".

Газета отмечает, что европейские официальные лица сходятся на том, что на данный момент у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что намерен использовать американскую помощь Украине в качестве рычага давления на Россию при переговорах о завершении конфликта. При этом он осудил нанесение ударов по российской территории американскими дальнобойными ракетами, заявив, что подобные действия лишь приводят к еще большей эскалации конфликта.