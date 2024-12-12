Трамп заявил о планах использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию

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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что намерен использовать американскую помощь Украине в качестве рычага давления на Россию при переговорах о завершении конфликта.

"Я хочу достичь соглашения. Единственный способ достичь соглашения – не бросать", – сказал политик, отвечая на вопрос, бросит ли он Украину.

Кроме того, Трамп осудил нанесение ударов по российской территории американскими дальнобойными ракетами. По его мнению, эти действия приводят к еще большей эскалации конфликта.

"Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена. – Прим. ред.) начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", – добавил республиканец.

Ранее Трамп назвал урегулирование украинского конфликта приоритетной задачей. При этом он считает, что решить ситуацию на Ближнем Востоке проще, чем на Украине.

Он также сказал, что пришло "время действовать" Владимиру Путину для переговоров по Украине. Китай может помочь, считает Трамп.