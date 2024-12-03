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Страны Европейского союза обсуждают возможность размещения военного контингента на Украине для обеспечения скорого прекращения огня. Об этом сообщает Agence France-Pressе (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", – указал один из собеседников AFP.

По информации агентства, сейчас на Западе пытаются понять, какие гарантии безопасности возможно предоставить украинской стороне.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что планы Запада ввести свой контингент на Украину будут означать еще большее вовлечение западных стран в прямую конфронтацию с Россией. Он отмечал, что Москва будет соответственно реагировать на те угрозы, которые возникают или будут возникать.

Таким образом, у Запада и у Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они могут заставить РФ поступиться своими интересами в ходе украинского конфликта.