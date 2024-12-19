NYT: политический хаос в Европе может отразиться на Украине

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Европа охвачена политическим хаосом, который может отразиться на поддержке Украины. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, "волна нестабильности" лишает Европу лидерства, а политики заняты другими вопросами – "от экономических проблем до подъема крайне правых популистских партий". Журналисты считают, что это ставит европейских лидеров в невыгодное положение и они не могут согласованно реагировать на предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее СМИ писали, что в Европе обсуждают отправку военнослужащих на Украину, если прекратится огонь или будет заключен мир. Воинский контингент может составить до 100 тысяч военных.

Между тем спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп может попытаться остановить украинский конфликт до конца этого года. Он не привел никаких подробностей, но подчеркнул, что у избранного лидера Штатов есть все способности и возможности для этого.