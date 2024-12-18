Келлог: Трамп может попытаться остановить украинский конфликт до конца года

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Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться остановить украинский конфликт до конца 2024 года. Такое мнение выразил спецпосланник по Украине следующего американского лидера Кит Келлог в эфире телеканала Fox.

"Я действительно верю, что президент Трамп, который дал это обещание во время своей предвыборной кампании, выполнит его и оно будет реализовано", – сказал он.

Келлог не привел никаких подробностей, но подчеркнул, что у избранного лидера Штатов есть все способности и возможности для этого. Кроме того, Москва и Киев, по его мнению, уже готовы к проведению переговоров о завершении конфликта.

Ранее известный политолог Фрэнсис Фукуяма предположил, что Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине, но за счет интересов Киева. Так, украинцы якобы согласятся уступить часть своей территории в обмен на членство в НАТО.

