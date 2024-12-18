Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские ракеты американского производства ATACMS могут достигнуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым и частично другие регионы страны. Об этом заявило Минобороны РФ в ходе презентации для иностранных военных атташе.

По данным оборонного ведомства, ATACMS смогут долетать до Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей. Кроме того, под ударом могут оказаться некоторые муниципалитеты Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Калужской и Смоленской областей.

Также на карте указаны зоны досягаемости зарубежного БПЛА Tekever AR3, чья дальность полета составляет до тысячи километров. Под угрозой находятся несколько регионов СКФО, ЮФО, ПФО и ЦФО.

В это же время, добавили в оборонном ведомстве, российские средства ПВО в 2024 году сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также 215 ракет ATACMS и более 27 тысяч БПЛА самолетного типа.



В ноябре текущего года действующий президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине на удары ATACMS. В это же время его администрация не проводила консультации с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что понимание Трампа причин обострения конфликта на Украине импонирует Москве.

