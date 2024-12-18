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Украинские власти пытаются отвлечь внимание от территориальных и людских потерь. Своим мнением депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, поделился в своих соцсетях.

Таким образом Дубинский прокомментировал украинский удар ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

"Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь", – приводит РИА Новости слова депутата.

Он считает, что подобные атаки нужны Киеву не для каких-либо стратегических достижений, а для того, чтобы отвлечь внимание население от "проигранной войны".

Украинские власти в последний месяц изменили риторику и перестали говорить о победе в конфликте, заявлял экс-президент страны Петр Порошенко. По его словам, власть, народ и страна, которые не верят в победу, обречены на провал.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия имеет все основания рассчитывать на победу в 2025 году. Он добавил, что именно хорошие результаты на поле боя позволяют рассчитывать на победу.