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Российская сторона категорически отвергает любые предложения о заморозке конфликта на Украине, а также участие НАТО в урегулировании кризиса. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

"Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану", – приводит ТАСС слова Небензи.

Участие же Североатлантического альянса в урегулировании конфликта является недопустимым, поскольку НАТО и перспективы членства Украины в его составе были частью проблемы с самого начала, подчеркнул постпред РФ.

По словам Небензи, нежелание киевских властей двигаться к миру проявилось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену пленными.

"Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – добавил дипломат.

Ранее в Венгрии заявили, что глава украинского МИД Андрей Сибига отверг предложение Будапешта о прекращении огня на Рождество. Против такой идеи выступили и представители некоторых стран ЕС.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским. Он добавил, что уже получил сигналы от Украины о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

Однако Трамп подчеркнул, что Зеленский должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта. Говоря о перспективах достижения мира, американский политик выразил надежду, что сделает это до своей инаугурации в январе 2025 года.