Foreign Policy: участие Украины может сделать переговоры РФ и США невозможными

Фото: 123RF/mermolenko

Один из вопросов, который необходимо решить в начале переговоров по конфликту на Украине, – вовлечение Киева в процесс. Об этом заявил британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен в беседе с Foreign Policy.

"В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, Украина не сможет поднять на переговорах все волнующие ее вопросы. По мнению политолога, от нее не зависят вопросы западных гарантий безопасности.

При этом присутствие Украины на ранних стадиях переговоров может сделать их невозможными, указал он.

"Поскольку этот процесс будет настолько сложным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным", – добавил Ливен.

Ранее администрация избранного президента США Дональда Трампа опубликовала план по урегулированию конфликта на Украине. Он исключает на 10 лет принятие страны в НАТО.

Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

