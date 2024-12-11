11 декабря, 06:06Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Таганрог Ростовской области
Фото: ТАСС/AP
Таганрог в Ростовской области был атакован ракетами ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие", – написал он.
Слюсарь сообщил, что на парковке предприятия сгорело 14 автомобилей. Согласно предварительным данным, люди не пострадали. Врио губернатора уточнил, что объем повреждений в результате атаки уточняется.
Ранее этой ночью глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ дальнобойным оружием атаковали город Енакиево. Он заявил, что эвакуация гражданского населения проводится из зоны, прилегающей к месту атаки.
Пушилин также сообщил, что обошлось без пострадавших.