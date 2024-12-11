ВСУ нанесли ракетный удар по городу Таганрог Ростовской области

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Таганрог в Ростовской области был атакован ракетами ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие", – написал он.

Слюсарь сообщил, что на парковке предприятия сгорело 14 автомобилей. Согласно предварительным данным, люди не пострадали. Врио губернатора уточнил, что объем повреждений в результате атаки уточняется.

Ранее этой ночью глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ дальнобойным оружием атаковали город Енакиево. Он заявил, что эвакуация гражданского населения проводится из зоны, прилегающей к месту атаки.

Пушилин также сообщил, что обошлось без пострадавших.