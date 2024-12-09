ГУФСИН по ДНР опровергло гибель своего сотрудника при взрыве машины в Донецке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Погибший при взрыве автомобиля в центре Донецка не проходил службу в Главном управлении ФСИН по ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ писали, что в результате взрыва машины погиб экс-начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк. В ГУФСИН по ДНР уточнили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в Донецке утром 9 декабря. Пострадали два человека, которые, как писали СМИ, являются членами одной семьи. Также была информация о том, что мужчине оторвало ногу.

СК России по факту случившегося возбудил уголовное дело. На месте происшествия следователи, криминалисты и эксперты проводили осмотр и комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пояснили в ведомстве.