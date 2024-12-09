Уголовное дело возбуждено после взрыва автомобиля в центре Донецка

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей. Об этом пресс-служба СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, следователи, криминалисты и эксперты проводят детальный осмотр места происшествия и проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося, говорится в публикации.

О взрыве машины в центре Донецка стало известно утром 9 декабря. По данным СМИ, белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado получил повреждения в районе водительской двери. Пострадали два человека, которые, как утверждают журналисты, являются членами одной семьи. Очевидцы ЧП вызвали специальные службы и оказывали помощь пострадавшим.