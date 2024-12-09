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09 декабря, 09:54

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РИА Новости: два человека пострадали при взрыве автомобиля в Донецке

Два человека пострадали при взрыве внедорожника в центре Донецка – СМИ

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Два человека получили травмы при взрыве внедорожника в центре Донецка, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado получил повреждения в районе водительской двери. Пострадавшими оказались члены одной семьи, мужчине оторвало ногу, указывают журналисты. Очевидцы вызвали специальные службы и оказывают пострадавшим первую помощь, говорится в материале.

Ранее офицер ВМФ Валерий Транковский погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, внутри машины был водитель, которого смогли эвакуировать и передать сотрудникам скорой помощи, однако спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте в отношении военного. По предварительным данным СК, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух исполнителей убийства, которые дали признательные показания. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. По данным следствия, они совершили преступление по заданию Службы безопасности Украины. Оба фигуранта заключены под стражу.

Машина загорелась во дворе жилого дома на улице Борисовские пруды

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