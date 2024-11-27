Правоохранитель заявил, что взрыв машины в Подмосковье не носит криминальный характер

27 ноября, 11:37Происшествия
Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Взрыв автомобиля во дворе дома жилого комплекса в Одинцове не имеет криминального характера, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона", – сказал собеседник агентства.
Легковой автомобиль взорвался утром 27 ноября во дворе дома ЖК "Лайково". Машина полностью сгорела. Источник отмечал, что людей в салоне не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль.
В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Машина загорелась во дворе жилого дома на улице Борисовские пруды