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27 ноября, 11:37

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Правоохранитель заявил, что взрыв машины в Подмосковье не носит криминальный характер

Правоохранитель прокомментировал взрыв машины в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Взрыв автомобиля во дворе дома жилого комплекса в Одинцове не имеет криминального характера, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона", – сказал собеседник агентства.

Легковой автомобиль взорвался утром 27 ноября во дворе дома ЖК "Лайково". Машина полностью сгорела. Источник отмечал, что людей в салоне не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Машина загорелась во дворе жилого дома на улице Борисовские пруды

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