Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе

Видео: телеграм-канал Baza

Легковой автомобиль взорвался в Севастополе, в результате происшествия погиб военнослужащий. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал о случившемся в телеграм-канале

Информация о ЧП на улице Тараса Шевченко поступила спасателям в 09:53. На месте произошло возгорание транспортного средства, после чего оно взорвалось.

"В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался", – уточняется в публикации.

Выяснилось, что жертвой был военный. Следователи установят детали и причины случившегося. Специалисты пока не исключают, что это могла быть диверсия.

Развожаев призвал граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных личностях.

Ранее уголовное дело о теракте возбудили в отношении украинских боевиков, взорвавших автомобиль, внутри которого находился мирный житель. Инцидент произошел в Курской области.

Для подрыва тогда украинские боевики использовали дрон. В связи с этим расследуется дело об убийстве, совершенном организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также об умышленном повреждении чужого имущества, которое привело к значительному ущербу.

