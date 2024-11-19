ФСБ задержала двоих исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского в Севастополе

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двоих исполнителей убийства офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе, передает со ссылкой на пресс-службу центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России и СК РФ ТАСС.

Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. К данному моменту они уже дали признательные показания. Следователи установили, что противоправные действия задержанные выполнили по заданию Службы безопасности Украины.

Так, по словам одного из них, СБУ завербовала его летом 2023-го, его задачей при этом была ликвидация высокопоставленного сотрудника в Севастополе.

"В ночь на 13 ноября этого года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в действие", – указал мужчина, раскрыв, где спрятал пульт и телефон, при помощи которых был совершен подрыв.

В данный момент оба фигуранта дела заключены под стражу, добавили в ФСБ.

О том, что военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе, стало известно утром 13 ноября. ЧП произошло на улице Тараса Шевченко.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.

В этот же день было возбуждено уголовное дело о теракте. Кроме того, очевидица происшествия рассказала о необычном запахе после взрыва машины. По словам женщины, запах казался "каким-то химическим". Она также отметила, что водителя взорвавшегося авто откинуло на переднее пассажирское сиденье.