Новости регионов: пьяный мужчина сжег 5 машин в Краснодаре

В Краснодаре пьяный мужчина сжег 5 машин во дворе ЖК. Рано утром он налетел на припаркованные возле дома автомобили. Иномарка перевернулась и загорелась. В результате, помимо нее, сгорели еще 4 машины.

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Кипяток разлился по дороге, улицу затянуло густым паром. Судя по видео, в зону разлива попало несколько автомобилей. На место приехала реанимация. По словам местных жителей, в одном из домов отключили воду и отопление. Изменили маршруты нескольких автобусов. Работают аварийные бригады.

В Ульяновской области задержали участников криминальной организации. По данным следствия, злоумышленники зарегистрировали десятки компаний и через них предлагали обналичивать деньги. За услуги брали комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил около миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела.

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