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22 ноября, 14:30

Общество

Новости регионов: метели и ливни обрушились на ряд субъектов России

Новости регионов: метели и ливни обрушились на ряд субъектов России

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Метели и ливни обрушились на ряд регионов России. В Апатитах Мурманской области порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В Костромской области без электричества остались жители 59 населенных пунктов, а в Смоленской области отключения света затронули 16 районов. В Нижегородской области из-за штормового ветра также произошли веерные отключения, повалены деревья. В иркутском аэропорту задерживались рейсы из-за сильного тумана, видимость на дорогах была почти нулевой.

Число отравившихся в школе Канска Красноярского края выросло до 44 человек. Госпитализировали 34 ребенка и троих взрослых, остальные проходят лечение амбулаторно. Предварительной причиной стал сальмонеллез. Состояние детей оценивается как легкое и средней тяжести, все они употребляли пищу в школьной столовой.

В Улан-Удэ установили памятник вертолету Ми-171. Первый опытный образец машины, окрашенный в цвета российского флага, разместили на стелле. Событие приурочено ко дню рождения Михаила Миля, создателя знаменитого семейства вертолетов "Ми". Улан-Удэнский авиационный завод уже более 50 лет производит эти вертолеты в различных модификациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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