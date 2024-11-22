Синоптик Позднякова: до минус 11 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы придут в Москву на следующей неделе, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, температура до минус 11 градусов ожидается ночью в столице к середине недели. При этом дневная составит от минус 1 до минус 5 градусов.

Кроме того, 23 ноября на Москву обрушится циклон, который образуется на фоне мощного холодного фронта, находящегося над Финским заливом.

"И на холодном фронте этого циклона образуется такой частный вихрь. То есть он будет подниматься как бы с юга. И поэтому именно с ним, на волне этого фронта образуется маленький циклон, и он будет подниматься и завтра будет определять погоду именно в Центральной России, в частности в Московской области", – отметила Позднякова.

Как она объяснила, именно этот циклон принесет в Москву ненастную погоду в виде снега и мокрого снега. Ночью порывы ветра будут достигать 12–15 метров в секунду, поэтому местами сохранится метель. При этом днем прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Дневная температура составит от 0 до 2 градусов. Но этой температуры будет недостаточно для того, чтобы растаял весь снег, который у нас выпадает за ночь и первую половину дня. Поэтому мы считаем, что в субботу (23 ноября. – Прим. ред.) в столичном регионе уже установится снежный покров", – рассказала метеоролог.

Позднякова считает, что 23 ноября может выпасть около 6–8 сантиметров снега, а осадков – 7–10 миллиметров. При этом в воскресенье, 24 ноября, циклон сместится на восток, поэтому атмосферное давление резко повысится. Ночью столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 5 градусов, а днем – минус 1 – минус 3 градуса.

Вместе с тем в начале будущей недели погоду в Москве определит антициклон, указала синоптик. Существенных осадков до среды, 27 ноября, не ожидается, однако температура начнет опускаться.

Между тем балканский циклон "Каэтано" атакует Московский регион 23 ноября. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что он начнет свое движение с юго-запада, из-за чего на столицу обрушатся обильные влажные снегопады. По словам синоптика, выпадет примерно 9–11 миллиметров осадков.

