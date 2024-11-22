Сильный ветер обрушится на Москву 22 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Усиление ветра до 15 метров в секунду ожидается в Москве 22 ноября, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В связи с этим горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, в том числе не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Между тем Гидрометцентр России сообщал, что 22 ноября в Москве ожидаются переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Местами возможна гололедица.

Температура воздуха днем в городе будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что метеорологическая зима наступит в Москве 24 ноября, опоздав на 10 суток. Он пояснял, что в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Следующая неделя начнется с малооблачной и холодной погоды. Утром 25 ноября ударят морозы до минус 3–8 градусов, днем ожидается от 0 до минус 5 градусов.