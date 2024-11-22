Переменная облачность и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 22 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Переменная облачность с небольшими осадками в виде снега ожидаются в Москве в пятницу, 22 ноября. Местами возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 4 градусов.

21 ноября Москву накрыл пятибалльный шторм. Скорость штормового ветра в Московском регионе достигала 23 метров в секунду.

В связи с этим желтый уровень погодной опасности повышался до оранжевого. Из-за сильного ветра в столице повалило деревья.

Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за четверг и пятницу из-за прохождения холодного фронта.